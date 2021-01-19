Футболист Хюнтелар вернулся в «Шальке» 

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Нападающий Клас-Ян Хюнтелар стал игроком германского футбольного клуба "Шальке". Об этом сообщает пресс-служба команды из Гельзенкирхена.

Контракт с 37-летним игроком рассчитан до конца сезона, он будет выступать по 21-м номером. Последним клубом нидерландца был амстердамский "Аякс".

Хюнтелар выступал за "Шальке" с 2010 по 2017 год. В 240 матчах за гельзенкирхенцев он забил 126 голов и отдал 35 результативных передач. Также он представлял нидерландские ПСВ, "Де Графсхап", АГОВВ, "Херенвен", дважды — "Аякс", испанский "Реал" и итальянский "Милан".

В составе сборной Нидерландов на счету Хюнтелара 76 матчей и 42 мяча. Является серебряным призером чемпионата мира 2010 года и бронзовым призером чемпионата мира — 2014.