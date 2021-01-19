Экс-жена Аршавина решилась показать внешность после болезни 

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые опубликовала в Instagram фотографию с изменившимся после болезни лицом. Ранее медики поставили женщине страшный диагноз — аутоимунный некроз.

В недавнем интервью журналу Starhit Казьмина заявила, что теперь каждое утро у нее начинается с уколов. Болезнь, по словам Алисы, разрушала «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Много времени ушло на поиски доктора, способного «во всем разобраться». Осенью женщина перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия, однако по сей день экс-супруга футболиста вынуждена жить в неопределенности. Последствия перенесенных операций отразились на внешности Казьминой, поэтому она решилась на ринопластику и увеличение губ. Долгое время женщина выкладывала снимки, на которых прикрывает рукой лицо. В канун Крещения она впервые решилась показать, как выглядит на данный момент. На фото Алиса изображена сидящей в сугробе под заснеженной ёлкой. Несмотря на то, что снимок сделан издалека, заметно опухшее лицо женщины и перекошенный нос.

«Лежу. Сижу. Поклонилась. К верху руки, помолилась. Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять», — написала экс-супруга футболиста (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Большинство подписчиков пожелали Казьминой скорейшего выздоровления. Некоторые предположили, что на самом деле женщина сделала неудачную пластическую операцию и теперь прикрывается болезнью. В ответ бывшая жена Аршавина попросила «услышать» её, поскольку она серьезно больна, и за ее недуг не решаются браться даже «гуру медицины».