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«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65–70%. Держится температура 38», — сказала супруга экс-футболиста в видео в своём «инстаграме».

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