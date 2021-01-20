Агент Смолова подтвердила его роман с внучкой Ельцина

В 2019 году средства массовой информации впервые сообщили, что они могут встречаться. В 2020-м СМИ сообщили, что Смолов женится на 17-летней на тот момент Юмашевой, когда та достигнет совершеннолетия. До сих пор ни Смолов, ни Юмашева не подтвердили факт отношений публично.

«Никто не прячется», — сообщила вчера Болотова.

Она объяснила, что они со Смоловым хотят, чтобы в первую очередь обсуждались его спортивные достижения, а не личная жизнь.

Болотова рассказала, что это важно для Смолова, он чувствует себя очень классно, когда у него все получается на поле — когда он находится в шикарной форме и забивает голы. Она добавила, что не знает, когда Смолов и Юмашева поженятся, потому что не обсуждала с ним этот вопрос.