«Фиорентина» готова заплатить за Кокорина €5 млн

По словам источника, соглашение со "Спартаком" уже достигнуто. Планируется, что Кокорин будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем. Как сообщают другие итальянские СМИ, сумма контракта россиянина составит около €2 млн за сезон, плюс ряд бонусов. По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Кокорина оценивается в 4,5 млн евро.

Кокорину 29 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе "Зенита" Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

"Фиорентина" после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.