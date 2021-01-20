Поражение легких у Малафеева составляет 70%

Футболист Вячеслав Малафеев находится под наблюдением врачей с высокой температурой и поражением легких. Об этом «Пятому каналу» заявила жена спортсмена Екатерина Малафеева.
По ее словам, заболевший коронавирусом бывший вратарь «Зенита» и сборной России был госпитализирован после ухудшения состояния.
«Вроде, КТ показала в два раза меньше проблем с легкими, чем УЗИ (…) Но в любом случае пока еще под наблюдением, берут анализы крови, и все остальное смотрят, потому что температура высокая», — отметила она.
Екатерина Малафеева пояснила изданию, что температура у мужа держится вторую неделю и состояние ухудшалось. Если в начале поражение легких составляло 15% и 20%, то затем дошло до 45% и 70%.
«Рамблер» писал, что ранее ряд именитых российских фигуристов снялся с этапа Кубка России из-за проблем со здоровьем. Так, положительный тест на COVID-19 получили: чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при по фигурному катанию Алена Косторная, чемпионка мира и Европы, победительница недавнего этапа Гран-при ISU в Москве Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев.