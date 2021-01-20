Ловрен назвал лимит на легионеров главной проблемой РПЛ

Хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам добиваться успеха на международной арене.
По мнению Ловрена, команды не смогут успешно выступать, имея в составе только своих воспитанников.
"Лимит на легионеров является одной из ключевых проблем российского чемпионата. Команды не всегда могут обойтись только своими воспитанниками. В Хорватии, например, у нас много хороших игроков на разных позициях, но без привлечения иностранных игроков нельзя добиться большого успеха", — заявил Ловрен в интервью пресс-службе "Зенита".
"Не хочу говорить, что в России мало талантливых футболистов, но население Хорватии — всего четыре миллиона человек, но там много талантливых ребят. А в России проживает почти 150 миллионов… Не могу объяснить, почему все так происходит", — добавил Ловрен.
Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" в июле 2020 года.