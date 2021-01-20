По словам специалиста, Алиса Казьмина с большой долей вероятности страдает от гранулематоза Вегенера. Эта болезнь относится к аутоиммунным АНЦА-ассоциированнным некротизирующим васкулитам и поражает верхние дыхательные пути.

Колесникова рассказала, что при этом заболевании может разрушаться носовая перегородка и развиваться тяжелое деструктивное воспаление пазух носа, которое иногда переходит в ткани глаза, уха, гортани и даже легкие.

Врач отметила, что заболевание неизлечимо и может убить пациента всего за 6-12 месяцев. При своевременном лечении наступает ремиссия, но она временна.

«Осложнение в виде некротического синусита представляет из себя разрушение костных стенок пазух носа и лечится с помощью эндоскопического оборудования — удаляются некротические массы. То есть происходит очищение пазухи», — добавила она.

Как писал «Рамблер», ранее Алиса Казьмина рассказала, что страдает аутоимунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Она сообщила, что перенесла две операции, после которых наступила ремиссия, однако она вынуждена начинать каждое утро с уколов.