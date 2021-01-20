Дзюба попал в топ-50 влиятельных людей российского футбола

Портал "Спорт-Экспресс" опубликовал свою версию топ-50 самых влиятельных людей российского футбола.
На вершине рейтинга президент РФС Александр Дюков.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер занял 2 место, а министр транспорта Игорь Левитин замкнул тройку. Владелец "Спартака" Леонид Федун расположился на 4 строчке, обогнав президента ЦСКА Евгения Гинера.
Стоит также отметить 29 место нападающего "Зенита" Артема Дзюба и 30 — супруги Федуна Заремы Салиховой.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
- Александр Дюков
- Алексей Миллер
- Игорь Левитин
- Леонид Федун
- Евгений Гинер
- Сергей Галицкий
- Станислав Черчесов
- Леонид Михельсон
- Александр Алаев