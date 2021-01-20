Дзюба попал в топ-50 влиятельных людей российского футбола

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13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

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Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

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1 из 1
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Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

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Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вердер
Вердер
2 0
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
17 января

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2 из 2
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Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
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Английская Премьер-лига

3 из 4
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Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Вальядолид
Вальядолид
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Леванте Леванте
Алавес
Алавес
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Севилья Севилья
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Боруссия М
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Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Герта
Герта
0 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
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Вест Хэм Юнайтед
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Лестер Сити
2 0
Челси Челси
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3 из 3
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Хетафе
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21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
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Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
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3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
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22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
22:30
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Осасуна Осасуна
Эйбар
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Атлетико М Атлетико М
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Ливерпуль
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23:00
Вальядолид Вальядолид
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Боруссия М
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Боруссия Д Боруссия Д
23 января

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3 из 4
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Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
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Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
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17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Майнц
Майнц
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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Астон Вилла
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Эйбар Эйбар
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Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Кристал Пэлас
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Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
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Вест Бромвич Альбион
23:15
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Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
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Фулхэм Фулхэм

Дзюба попал в топ-50 самых влиятельных людей российского футбола 

Soccer News 2 часа назад
Дзюба попал в топ-50 влиятельных людей российского футбола
Фото: soccernews.ru
Портал "Спорт-Экспресс" опубликовал свою версию топ-50 самых влиятельных людей российского футбола.
На вершине рейтинга президент РФС Александр Дюков.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер занял 2 место, а министр транспорта Игорь Левитин замкнул тройку. Владелец "Спартака" Леонид Федун расположился на 4 строчке, обогнав президента ЦСКА Евгения Гинера.
Стоит также отметить 29 место нападающего "Зенита" Артема Дзюба и 30 — супруги Федуна Заремы Салиховой.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
  1. Александр Дюков
  2. Алексей Миллер
  3. Игорь Левитин
  4. Леонид Федун
  5. Евгений Гинер
  6. Сергей Галицкий
  7. Станислав Черчесов
  8. Леонид Михельсон
  9. Александр Алаев
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Футбол , Игорь Левитин , Алексей Миллер , Александр Дюков , Леонид Федун , Евгений Гинер , Спартак , Газпром , Зенит , РФС , ЦСКА
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