Последние недели испанская Ла Лига возвращается к теме давних сексуальных скандалов. В начале января французский суд возобновил рассмотрение дела по поводу участия главного нападающего «Реала» Карима Бензема в шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна пикантным видео неизвестного содержания. И это несмотря на то, что с момента происшествия прошло пять с лишним лет.

Теперь суд Испании вынес приговор двум футболистам, один из которых до сих пор регулярно играет в Ла Лиге. Нападающий «Эйбара» Серхи Энрик и защитник «Жироны» (выступает в Сегунде) Антонио Луна были приговорены в к двум годам тюрьмы: в 2016-м оба играли за «Эйбар» и в свободное время неудачно засняли групповой секс.

Что произошло четыре с половиной года назад

Луна и Энрик стали игроками «Эйбара» примерно в одно и то же время, летом 2015 года. Футболисты быстро сошлись — вместе летали в отпуск и даже рассказывали о своей дружбе в прессе. Сближающим фактором стало и то, что игроки были земляками — оба родились на Балеарских островах. В иностранных СМИ даже полагали, что парни общаются слишком близко.

В начале сезона-2016/2017 «Эйбар» сенсационно приложил мадридский «Реал», и два футболиста решили серьезно отметить победу. Все закончилось появлением в интернете видео группового секса, в котором принимали участие Энрик, Луна и неизвестная девушка. Испанские журналисты писали, что она работала официанткой в одном из кафе Сан-Себастьяна.

Ролик моментально стал вирусным. Проблем футболистам хватило бы и так, но самое неприятное было впереди: узнавшая себя девушка отправилась в отделение полиции и выдвинула обвинение. Она не только не давала согласие на публикацию видео, но и была против съемки — по ходу ролика она кивает на камеру и просит, чтобы продолжали они «без этого».

Фигурантом расследования стал и третий игрок «Эйбара» на тот момент — Эдди Сильвестр Паскуаль Исрафилов. Футболиста с азербайджанскими корнями (он заехал в Ла Лигу на один сезон в качестве аренды, сейчас играет за «Альбасете» из Сегунды). Луна и Энрик обвиняли партнера по команде в том, что именно он опубликовал видео в интернете.

Суд приговорил Луну и Энрике к двум годам. Теперь общественность ждет реакции клуба

Дело затянулось на несколько лет. Прокуратура Страны Басков требовала суд приговорить двух футболистов к пяти годам лишения свободы. Причиной для этого стал целый ряд обвинений — нарушение неприкосновенности частной жизни, распространение материалов, порочащих честь и достоинство, запись видео интимного содержания против воли одного из участников, передача видео третьим лицам. Не повезло и Исрафилову — для него просили два года.

Луна и Энрик раскаялись и выплатили жертве моральную компенсацию. Представитель «Жироны» на одном из слушаний даже не смог сдержать слез:

«Мы не представляли, что все это может закончиться так, как это произошло. Мы сделали это не для того, чтобы причинить кому-то вред».

Все это стало смягчающими обстоятельствами — суд оправдал Исрафилова, а главных фигурантов приговорил к двум годам тюрьмы. По информации Еfe, срок условный, так что игрокам не придется прерывать свои карьеры.

Хотя это еще не факт. Во-первых, остается десять дней для обжалования приговора. Во-вторых, наверняка последует реакция клуба — общественность ожидает от «Эйбара» решительных мер по отношению к Энрику, который провел в текущем сезоне Ла Лиги 11 матчей.

В 2016-м «Эйбар» воздержался от реакций в отношении своих игроков впоследствии этой темы. Тренер команды Хосе Мендилибар, до сих пор возглавляющий «Эйбар», можно считать, поддержал Луну и Энрике, отметив, что скандал связан с личным досугом его игроков и не имеет прямого отношения к футбольным вопросам.

По ходу этого сезона Энрик лишился капитанской повязки (публично причина такого решения не называлась), но теперь все может стать еще хуже: некоторые болельщики в социальных сетях требуют разорвать с футболистом контракт.

Пока «Эйбар» отреагировал лишь сухим официальным заявлением — обещал отреагировать согласно внутреннему регламенту клуба.