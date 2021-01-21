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В матче за Суперкубок Италии туринский "Ювентус" переиграл "Наполи". Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилие на стадионе "Мапей — Читта дель Триколоре" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0.

В составе "старой синьоры" отличились нападающие Криштиану Роналду и Альваро Мората.

Отметим, что этот забитый мяч позволил португальцу стать лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" обыграла "Аугсбург".