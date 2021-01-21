В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом».
Встреча, проходившая на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Манчестер Юнайтед» отличились Эдинсон Кавани и Поль Погба. Единственный мяч хозяев на счету Адемолы Лукмана.
«Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея 41 очко. «Фулхэм» располагается на 18-й строчке с 12 очками.
Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ.