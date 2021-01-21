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Футбольный клуб "Алькояно" со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл мадридский "Реал" в матче 1/16 финала Кубка Испании.

В составе победителей голами отметились Хосе Сольбес (80-я минута), Хуанан Казанова (115). За "Реал" отличился Эдер Милитао (45). На 110-й минуте поле покинул нападающий "Алькояно" Рамон Лопес, получивший две желтые карточки.

"Алькояно" представляет Сегунду В — третий по силе дивизион национального первенства. Команда впервые вышла в 1/8 финала Кубка Испании.