Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола 

Португалец Криштиану Роналду забил больше всех голов за всю историю футбола, сообщает ТАСС. В минувшем матче против «Наполи» форвард «Ювентуса» забил 760-й гол за карьеру, обойдя легенд футбола Пеле и Йозефа Бицана, но это не точно.

О том, что спортсмен поставил новый мировой рекорд по количеству забитых голов в официальных футбольных матчах сообщили аналитики телеканала ESPN и портала Squawka. Они считают, что, отправив в сетку ворот противника 760-й гол в карьере, Роналду вышел на первую строчку исторического мирового рейтинга. Позади, по их словам, португалец оставил бразильца Пеле и австрийца Йозефа Бицана.

Однако не все футбольные эксперты согласны с приведенным мнением. Многие утверждают, что Роналду еще далеко до предшественников-рекордсменов. В частности, португалец еще не вошел в «клуб» футболистов, забивших за карьеру 1000 голов. Так, по мнению аналитиков, Пеле забил более 1300 голов, Бицан — около 1500.

В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», Криштиану Роналду получил награду «Golden Foot-2020» («Золотая ступня» — прим. ред.), которая вручается спортсменам старше 28 лет за значительный вклад в развитие футбола. Премия присуждается по итогам голосования болельщиков. Роналду также является пятикратным обладателем «Золотого мяча»: он получал премию в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м, 2017-м гг.