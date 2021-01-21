Кокорин принял предложение «Фиорентины»

Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости по трансферу игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн Итальянский клуб дал Александру 24 часа на принятие решения.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, 29-летний футболист принял предложение «Фиорентины» и в скором времени отправится во Флоренцию. Вероятнее всего, это произойдёт завтра. По условиям контракта со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн в год. «Фиорентина» предлагает ему около € 1,7 млн