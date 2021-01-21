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«Предатель, в Украину не возвращайся!» Футболиста затравили за переезд в Россию 

Sport24 55 минут назад
Пока что на этой неделе в РПЛ — трансферное затишье. После подписаний Хендрикса и Пабло клубы перестали радовать нас громкими сделками.
Зато в ФНЛ — жара! «Оренбург» заключил контракт с 28-летним украинским полузащитником «Динамо Брест» Александром Нойоком.
Скорее всего, эти имя и фамилия вам неизвестны. Однако сделка по Нойоку определенно претендует на статус одной из самых громких в зимнее трансферное окно. Во-первых, Александр Нойок — очень яркий персонаж. А во-вторых, его трансфер уже создал ажиотаж в болельщицкой среде Украины — фанаты жестко травят футболиста за переезд в Россию.

Что известно о Нойоке

Если вдруг Александр вам показался очень похожим на бразильца Халка, знайте — вы не одиноки. На родине его частенько называют украинским Халком. Сходство хавбека с бразильцем заметил форвард «Металлиста» Кристальдо еще в 2013 году. «Произвел впечатление Кристальдо, который сразу же сказал, что я похож на Халка», — признавался Нойок.
Нойок близко дружит с главными скандалистами УПЛ — Артемом Милевским и Александром Алиевым.

«Всегда кайфовал, когда люди штрафные хорошо бьют. Саня Нойок бьет, и что мне в нем нравится, он всегда попадает в створ. В Суперкубке «Шахтеру» забил и так далее», — говорил о Нойоке Александр Алиев.

Теперь несколько любопытных фраз Милевского о Нойоке.

«Нас тут много собралось с украинскими паспортами теперь. Очень рад, что они пришли в команду. Все знают Нойока, он своим выступлением в Минске доказал, что хороший игрок. Такой футболист нам нужен», — говорил Милевский, когда выступал за «Динамо» Брест.

«Нойока иногда очень много бывает. Везде с ним нельзя ходить. От него аж голова будет болеть. Он как радио»
«У него свой юмор, чисто футбольный. Мы едем в машине, а он может в форточку голую жопу показать».
А так о своей дружбе с Милевским рассказывает сам Нойок.
«Мы с Милей живем в одном доме. А как нам вместе время не проводить? Украинцы же. Если у него плохое настроение, он говорит, что я таджик вонючий. Напихает, а потом руки поднимает, мол, все нормально», — признавался Нойок.
Полузащитник отрывается отнюдь не скромнее своих популярных друзей. Вместе с Милевским Нойок горячо отпраздновал чемпионство «Динамо» Брест в 2019 году. Сначала на радостях показал голый зад на камеру в раздевалке, после полил пивом рану Мили, а затем отжег с голым торсом на барной стойке.
Кроме того, Нойок — известный мастер пародий. Он пародировал Мирчу Луческу, Андрея Шевченко, бывшую жену украинского футболиста Николая Морозюка Ирину и, конечно же, своего друга.
Нойок — воспитанник донецкого «Шахтера». Тем не менее, за родной клуб он так ни разу и не сыграл. После пары аренд Александр перешел в «Металлист», но там тоже не сложилось — лишь 15 матчей и одна голевая передача за полтора года. В 2016-м полузащитник перебрался в Белоруссию, где, наконец начал феерить. В минском «Динамо» он стал получать регулярную игровую практику, а затем подписал контракт с «Динамо» Брест и начал выигрывать трофеи: стал чемпионом Белоруссии и дважды взял вместе с клубом Суперкубок страны.

Как на переход Нойока отреагировали на Украине

Артем Милевский уже поздравил своего товарища с переходом в «Оренбург».
«Санчо, здоровья. Успехов по весне!» — написал Артем в инстаграме под постом Александра.
К сожалению, не все соотечественники разделили энтузиазм Мили. Некоторые украинские фанаты набросились на Нойока с гневными комментариями. Всему виной, конечно, происхождение игрока и напряженные политические отношения России и Украины.
Romantonyk: «Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту».
patrik.pes: «Казачок-то засланный».
a. n. d. r. e. y_8: «Слава Украине, сюда не возвращайся, кормилец ****** (гребаный)».
sanych_89: «Предатель, позор!»
svyat77777: «Какая нахрен Россия».
shirobokov17:«Я не одобряю твой выбор. Куда-куда, но не в Россию. К сожалению, я отпишусь от тебя. Знай, ты, украинец, во время войны перешел к врагам».
eliot_v. i: «За сколько продал родину?»
nedelkaartem: «Ля ты крыса».
v.petlovanyi «Санек, это твой уровень. Лучше вообще карьеру закончи».
parimatch.sport_: «В Украину не возвращайся. Таким, как ты, там не место». «Ой, катись колбаской, футболист».
Надеемся, несмотря на хейт болельщиков, у Александра в России все получится.
Кто еще из украинских футболистов недавно переезжал в Россию
За последние два года из Украины в Россиию перебирались как минимум шесть футболистов: Артем Полярус («Александрия» — «Химки»), Иван Ордец («Шахтер» — «Динамо»), Дмитрий Литвин («Олимпик» — «Акрон»), Денис Баланюк («Олимпик» — «Торпедо»), Глеб Грачов («Черноморец» — СКА Хабаровск) и Ярослав Ракицкий («Шахтер» — «Зенит»).
Трансферы большинства из них остались без внимания масс. Однако Ярославу не повезло. После того, как он подписал контракт с «Зенитом», его затравили так же, как и Нойока.
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Комментарии
Футбол , Видео , РПЛ , Андрей Шевченко , Александр Нойок , Александр Алиев , Дмитрий Литвин , Денис Баланюк , Артем Полярус , Иван Ордец , Ярослав Ракицкий , Артем Милевский , Зенит , Динамо , Акрон , СКА , Торпедо
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