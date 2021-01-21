Пока что на этой неделе в РПЛ — трансферное затишье. После подписаний Хендрикса и Пабло клубы перестали радовать нас громкими сделками.

Зато в ФНЛ — жара! «Оренбург» заключил контракт с 28-летним украинским полузащитником «Динамо Брест» Александром Нойоком

Скорее всего, эти имя и фамилия вам неизвестны. Однако сделка по Нойоку определенно претендует на статус одной из самых громких в зимнее трансферное окно. Во-первых, Александр Нойок — очень яркий персонаж. А во-вторых, его трансфер уже создал ажиотаж в болельщицкой среде Украины — фанаты жестко травят футболиста за переезд в Россию.

Что известно о Нойоке

Если вдруг Александр вам показался очень похожим на бразильца Халка, знайте — вы не одиноки. На родине его частенько называют украинским Халком. Сходство хавбека с бразильцем заметил форвард «Металлиста» Кристальдо еще в 2013 году. «Произвел впечатление Кристальдо, который сразу же сказал, что я похож на Халка», — признавался Нойок.

«Всегда кайфовал, когда люди штрафные хорошо бьют. Саня Нойок бьет, и что мне в нем нравится, он всегда попадает в створ. В Суперкубке «Шахтеру» забил и так далее», — говорил о Нойоке Александр Алиев.

Теперь несколько любопытных фраз Милевского о Нойоке.

«Нас тут много собралось с украинскими паспортами теперь. Очень рад, что они пришли в команду. Все знают Нойока, он своим выступлением в Минске доказал, что хороший игрок. Такой футболист нам нужен», — говорил Милевский, когда выступал за «Динамо» Брест.

«Нойока иногда очень много бывает. Везде с ним нельзя ходить. От него аж голова будет болеть. Он как радио»

«У него свой юмор, чисто футбольный. Мы едем в машине, а он может в форточку голую жопу показать».

А так о своей дружбе с Милевским рассказывает сам Нойок.

«Мы с Милей живем в одном доме. А как нам вместе время не проводить? Украинцы же. Если у него плохое настроение, он говорит, что я таджик вонючий. Напихает, а потом руки поднимает, мол, все нормально», — признавался Нойок.

Полузащитник отрывается отнюдь не скромнее своих популярных друзей. Вместе с Милевским Нойок горячо отпраздновал чемпионство «Динамо» Брест в 2019 году. Сначала на радостях показал голый зад на камеру в раздевалке, после полил пивом рану Мили, а затем отжег с голым торсом на барной стойке.

Кроме того, Нойок — известный мастер пародий. Он пародировал Мирчу Луческу, Андрея Шевченко , бывшую жену украинского футболиста Николая Морозюка Ирину и, конечно же, своего друга.

Нойок — воспитанник донецкого «Шахтера». Тем не менее, за родной клуб он так ни разу и не сыграл. После пары аренд Александр перешел в «Металлист», но там тоже не сложилось — лишь 15 матчей и одна голевая передача за полтора года. В 2016-м полузащитник перебрался в Белоруссию, где, наконец начал феерить. В минском «Динамо» он стал получать регулярную игровую практику, а затем подписал контракт с «Динамо» Брест и начал выигрывать трофеи: стал чемпионом Белоруссии и дважды взял вместе с клубом Суперкубок страны.

Как на переход Нойока отреагировали на Украине

Артем Милевский уже поздравил своего товарища с переходом в «Оренбург».

«Санчо, здоровья. Успехов по весне!» — написал Артем в инстаграме под постом Александра.

К сожалению, не все соотечественники разделили энтузиазм Мили. Некоторые украинские фанаты набросились на Нойока с гневными комментариями. Всему виной, конечно, происхождение игрока и напряженные политические отношения России и Украины.

Romantonyk: «Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту».

patrik.pes: «Казачок-то засланный».

a. n. d. r. e. y_8: «Слава Украине, сюда не возвращайся, кормилец ****** (гребаный)».

sanych_89: «Предатель, позор!»

svyat77777: «Какая нахрен Россия».

shirobokov17:«Я не одобряю твой выбор. Куда-куда, но не в Россию. К сожалению, я отпишусь от тебя. Знай, ты, украинец, во время войны перешел к врагам».

eliot_v. i: «За сколько продал родину?»

nedelkaartem: «Ля ты крыса».

v.petlovanyi «Санек, это твой уровень. Лучше вообще карьеру закончи».

parimatch.sport_: «В Украину не возвращайся. Таким, как ты, там не место». «Ой, катись колбаской, футболист».

Надеемся, несмотря на хейт болельщиков, у Александра в России все получится.

Кто еще из украинских футболистов недавно переезжал в Россию

Трансферы большинства из них остались без внимания масс. Однако Ярославу не повезло. После того, как он подписал контракт с «Зенитом», его затравили так же, как и Нойока.