Зидан месяцами отказывается беседовать с рядом игроков «Реала»

Мадридский "Реал" сенсационно проиграл в большинстве клубу из третьего дивизиона страны "Алькояно" и вылетел из Кубка Испании на стадии 1/16 финала. Главный тренер команды Зинедин Зидан заявил, что не считает позором это поражение и что игроки по-прежнему верят в него. При этом некоторые футболисты "Реала" после матча признались, что наставник не общается с ними два-три месяца.

Мадридский «Реал» переживает тяжелые времена. За одну неделю команда вылетела из Суперкубка Испании, проиграв в полуфинале «Атлетику» из Бильбао, и покинула Кубок Испании, уступив уже на стадии 1/16 финала скромному «Алькояно» из третьего дивизиона страны.

Это первый случай с 2009 года, когда «Реал» выбивает из Кубка команда, не играющая в Ла Лиге.

Тогда «королевский клуб» разгромно проиграл «Алькоркону» из третьего дивизиона (0:4), и это поражение стало притчей во языцех, которую в Испании обычно вспоминают после унизительных проигрышей «Реала».

Поражение от «Алькояно» получилось не таким крупным (1:2), однако ситуацию омрачает тот факт, что свой победный гол маленький клуб из 60-тысячного промышленного городка забил «Реалу» в меньшинстве. И вот это действительно унизительно.

Тони Кроос и Эден Азар. Да, Зинедин Зидан выпустил в старте не основной состав, однако такие игроки, как Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Марсело и Винисиус вышли с первых минут и должны были держать марку. К тому же во втором тайме на поле появился Карим Бензема , а в начале овертайма (основное время встречи завершилось ничьей 1:1) на подмогу отправились Марко Асенсио

То, что все эти именитые игроки не смогли соорудить хотя бы еще один гол в ворота «Алькояно» и дожить до серии пенальти, наводит на мысль, что команда очень просела психологически.

Именно пассивность, равнодушие к результату и недоверие к тренеру стали причиной сенсационного поражения, поскольку о недостатке умения и опыта у «Реала» говорить смешно. И эта трещина в отношениях игроков и Зидана кажется очень серьезной.

Перед началом дополнительного времени, когда команда традиционно собралась в круг, француз практически не подходил к футболистам, не разговаривал с ними и не давал никаких инструкций. В перерыве между экстра-таймами странная ситуация повторилась. Хотя в довольно тяжелой для «королевского клуба» игре нужно было заряжать подопечных, тренер продолжал вести себя безразлично.

Как сообщил журналист мадридского издания Marca Хосе Феликс Диас,

несколько игроков «Реала», принимавших участие в матче, признались, что не разговаривали с Зиданом уже два-три месяца и что тренер их игнорирует.

«Посыл Зидана не доходит до футболистов, — сделал вывод журналист в своей статье «Конец Зидана в „Реале“. — Игроки полностью потеряли веру в его слова, что было продемонстрировано в матче с „Алькояно“, когда тренер никак не смог повлиять на игру по истечении 90 минут.

Из-за действий Зидана большая часть команды чувствует себя некомфортно. Те, кто вышел в стартовом составе против „Алькояно“, едва перекинулись с ним парой слов за последние месяцы, — после того, как Зидан выбрал для себя 11 человек основы, а остальным в составе места не было.

Тишина, которая царила во время и после матча, говорит о том, что эта команда достигла дна. „Реал“ шел к катастрофе, подобной разгрому от „Алькоркона“, и тренер никак не вмешался, чтобы это остановить.

Дистанция между ним и игроками с каждым днем все увеличивается».

Однако, по информации испанских СМИ, руководство «Реала» решило сейчас не предпринимать поспешных действий и не увольнять Зидана. Французу дадут время до конца сезона, после чего должен стартовать новый проект «Реала» — без некоторых лидеров нынешней команды.

Сам Зидан пока тоже не собирается подавать в отставку.

«Является ли этот матч провалом? Мы пытались победить, у нас были шансы забить второй гол. Но, когда ты не реализовываешь моменты, подобные вещи случаются, — заявил тренер на пресс-конференции после матча. — Виновен ли я в поражении? Думаю, что на мне ответственность за это, поскольку я тренер. Футбол таков — надо пользоваться своими шансами. Мяч не хотел идти в ворота, и в итоге мы вылетели из Кубка.

Это был позор? Это футбол. Да, мы должны обыгрывать команду из третьего дивизиона, но это не позор. Такое бывает. Думаю, команда верит в меня. У нас были удачные моменты в этом сезоне, только не в последнее время.

Боюсь ли я отставки? Когда мы проигрываем, начинаются разговоры об этом. Я принимаю всю ответственность за поражение, а потом будь что будет. Я спокоен».