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Спортивный директор «Фиорентины» рискует потерять своё место из-за Кокорина 

News.ru и ещё 13 2 часа назад
Спортивный директор «Фиорентины» может потерять работу из-за Кокорина
Фото: globallookpress.com
Это свершилось! Кокорин наконец перебрался в Европу. Накануне «Спартак» объявил, что футболист согласовал контракт с итальянской в «Фиорентиной». По данным СМИ, Александр Кокорин подпишет контракт до июня 2023 года с возможностью продления на сезон. «Фиалкам» российский нападающий обошёлся в €3,5 млн, а его зарплата в итальянском клубе составит €2 млн Впрочем, полноценно порадоваться трансферу мы сможем только после официальное оформления. Оно состоится, когда Кокорин пройдёт медосмотр в Италии. И пока мы ждём подтверждения от «Фиорентины», давайте узнаем, что думают об этом трансфере во Флоренции. NEWS.ru пообщался с итальянскими журналистами, приближенных к клубу, о главном трансфере этой зимы (для России).
Футбольная карьера Кокорина как аттракцион: в ней есть место взлётам и падениям. Весьма внушительный отрезок после возвращения в «Динамо» (в тот период было даже предложение из лондонского «Арсенала» — москвичей не устроили условия сделки) способствовал переходу в «Зенит».
В петербургском клубе на старте не задалось (немалую роль в этом отношении сыграл громкий скандал в Монте-Карло), но футболисту удалось реабилитироваться. Кокорин выдал очень хорошую игру в сезоне-2017/18 и подходил к главному старту своего карьеры — к чемпионату мира 2018 года — в прекрасной форме, но и тут не повезло. В марте 2018 года футболист порвал кресты, из-за чего пропустил домашний ЧМ. Однако это обстоятельство его не сломало, он восстановился, вернулся и только было начал выступать, как оказался участником громкой потасовки в центре Москвы, из-за которой в итоге оказался в тюрьме.
Снова вернулся, снова весьма прилично. Провёл удачный отрезок в аренде в «Сочи» и затем перешёл в «Спартак». Но там всё снова пошло из рук вон плохо: не приняли фанаты, мало играл, и много лечился.
После всех этих передряг, ничто не предвещало Европы. Многие сомневались в трудоустройстве Кокорина в топовых клубах России. Но вдруг появился вариант с «Фиорентиной». Для России и для Кокорина это, бесспорно, очень важное и большое достижение. А для Италии? Мнения коллег из Флоренции разошлись на этот счёт.
Как вы относитесь к трансферу Кокорина в «Фиорентину»?
Джакомо Лакобеллис (TuttoMercatoWeb): Это был большой сюрприз для всех в Италии. В последние годы у него было много проблем с правосудием, с клубом и так далее. В то же время я люблю российский футбол и хорошо его знаю, поэтому, надеюсь, что Кокорин — это хорошее приобретение для «Фиорентины» и всей Серии А. Всё зависит от него.
Андреа Джанаттасио (издание FirenzeViola.it): Думаю, что это хороший трансфер для клуба. У Саши есть опыт и лидерские качества, и это то, что искала «Фиорентина». Он сможет играть с Душаном Влаховичем в качестве «второго» нападающего.
Пиерто Лаццерини (LRadio): Думаю, что покупка Кокорина не самая полезная, как для «Фиорентины», так и для самого главного тренера Чезаре Пранделли. В том числе из-за трудностей, с которыми россиянину придётся столкнутся. Прежде всего это язык. Во Флоренции удивлены, почему они решили взять Кокорина. От этой сделки будет зависеть будущее спортивного директора Даниэле Праде, он рискует потерять своё место.
«Фиорентину» не настораживает тюремное прошлое футболиста?
Лакобеллис: Если клуб решил купить его, то, скорее всего, нет, а болельщиков — да. Но надеемся, что будем говорить о Кокорине только в контексте футбола.
Лаццерини: Все знают о прошлом Кокорина, но всё равно решили его купить. Спортивный директор уверен, что он повзрослел и только поэтому готов играть в Серии А.
Удастся ли россиянину встроиться в игровую модель «Фиорентины»?
Лакобеллис: «Фиорентина» в этом сезоне играет очень плохо и борется за то, чтобы остаться в Серии А. Поэтому клубу нужен не просто талантливый игрок, а особенно сильная личность. Я думаю, что у Кокорина всё это есть, но не знаю, сколько времени ему понадобится, чтобы адаптироваться в клубе, к новой лиге, языку, новой стране. Может быть, для «Фиорентины» было бы лучше подписать игрока, уже готового играть. Например, из другой команды внутри своей страны.
Лаццерини: Проблема в том, что Кокорин приходит в очень трудное для «Фиорентины» время. Ему придётся быстро адаптироваться, ведь он не знает языка и никогда не играл за пределами России. Это будет нелегко для него, но «Фиорентине» понадобится его вклад.
Плохая статистика за «Спартак» вызывает опасения?
Лакобеллис: Да, это тревожно. Однако приглашение Кокорина — это инициатива главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который и рекомендовал россиянина «Фиорентине». Мы сомневаемся в Кокорине, но надеемся, что он может стать хорошим усилением.
Джанаттасио: Я так не думаю. «Фиорентина» надеется, что он снова сможет вернуться на свой уровень, как это было во времена «Зенита».
Лаццерини: Игра Кокорина в последние месяцы, безусловно, вызывает беспокойство. Но в «Фиорентине» надеются, что именно из-за отсутствия амбиций он плохо играл в «Спартаке».
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Футбол , Чезаре Пранделли , Роберто Манчини , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Динамо
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