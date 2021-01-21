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Чешская федерация футбола оспорила рекорд Роналду, изменив количество голов Бицана 

Чемпионат.com и ещё 1 2 часа назад
В Чехии оспорили голевой рекорд Роналду
Фото: Reuters
Чешская федерация футбола оспорила новое достижение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Накануне, 20 января, португалец забил 760-й гол в карьере, он отличился в матче за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0). Роналду установил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в карьере, превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана.
Пресс-служба федерации опубликовала заявление, в котором утверждает, что на самом деле Бицан забил не 759 мячей, а 821.

«Комитет истории и статистики Федерации футбола Чехии подсчитал все голы, забитые легендарным Йозефом Бицаном. И мы можем сообщить, что он забил 821 мяч в официальных матчах.

Посчитаны голы, забитые в матчах первой и второй лиг, национальных Кубков, еврокубков и национальной команды. В то же время исключены голы, забитые в товарищеских матчах, не считая игры сборной», — говорится в сообщении.

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