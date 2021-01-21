«Спартак» объявил о трансфере Кокорина в «Фиорентину»

"Спартак" сообщил о достижении договоренности с "Фиорентиной" о трансфере Александра Кокорина . 25 января российский форвард пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт с итальянским клубом. "Газета.Ru" оценивает шансы россиянина заиграть в Серии А.

Московский «Спартак» достиг принципиальной договоренности по трансферу нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование перед переходом в новый клуб, после чего подпишет полноценный контракт на 3,5 года.

«Воспоминание о «Спартаке» останется хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова. Сказал Александру Соболеву , что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь», — цитирует «СЭ» последние слова Кокорина в «Спартаке».

Данная сделка вызывает немало вопросов, но главный из них: «Зачем „Фиорентине“ нападающий, который в текущем сезоне отличился лишь дважды и только с пенальти?»

Ответ кроется в проблемах, которые испытывает итальянский клуб в линии нападения. В текущем сезоне Серии А «фиалки» после 18 матчей занимают 14-е место, забив всего 18 мячей. Российский нападающий попытается решить проблему с реализацией.

За место в составе Кокорин будет конкурировать с Душаном Влаховичем из Сербии, ивуарийцем Кристианом Куаме и французским ветераном Франком Рибери

Влахович знаком российским любителям футбола по играм Лиги наций, где сербская сборная встречалась с подопечными Станислава Черчесова . В игре, которая проходила в Белграде, Влахович отметился голом и результативной передачей, а сербы победили со счетом 5:0. В текущем чемпионате Италии нападающий является лучшим бомбардиром «Фиорентины» с шестью забитыми мячами. В начале сезона он был игроком ротации, в большинстве матчей выходя на поле уже в конце поединка, но с середины ноября серб закрепился в роли игрока основы.

В последних восьми матчах он отличился пять раз. Форвард обладает отличной скоростью и способен убегать один на один от маститых защитников «Ювентуса» и «Интера». Также он обладает хорошим обводящим ударом в дальний угол, благодаря которому забил немало красивых мячей.

Куаме в этом розыгрыше Серии А четыре раза выходил на поле в стартовом составе. В матче второго тура ивуариец поразил ворота самого миланского «Интера», но, к сожалению, это не позволило уйти его команде от поражения в сверхзрелищном поединке, который завершился со счетом 3:4. Также Куаме 14 раз выходил на замену, отметившись лишь желтой карточкой в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата «Болоньей» (0:0).

Единственный раз Куаме провел на поле все 90 минут в Кубке Италии против «Интера». Футболист поразил ворота «нерадзурри», но его команда опять проиграла (1:2).

Рибери в командных построениях используется в нападении, а также он может играть атакующего полузащитника. Нападающий провел за «фиалок» в этом сезоне 15 матчей, отдав три голевые передачи. Он сильно подвержен травмам, но в этом сезоне пока избегал длительного отсутствия из-за повреждений.

В кампании-2020/21 «Фиорентина» играет либо с одним форвардом, а Хосе Кальехон и Франк Рибери поддерживают атаки, либо француз передвигается в атакующую линию (в два форварда). Правда, вторая схема не совсем себя оправдывает из-за того, что экс-игрок мюнхенской «Баварии» не забивает, зато прекрасно видит поле, имеет хорошую скорость и раздает передачи.

Очевидно, что Кокорин в первое время вряд ли сможет конкурировать за место в основе с Влаховичем и Рибери. Серб недавно поймал отличный темп и ведет команду вперед. Благодаря его мячам сейчас «фиалки» не находятся в зоне вылета и могут претендовать на место в первой десятке.

Рибери же нужен команде не только как сильный игрок основного состава, но и как символ перемен, которые ждут «Фиорентину». В его переходе был заинтересован владелец флорентийцев Рокко Коммиссо, который приобрел клуб в 2019 году и сразу заявил, что хочет превратить его в суперклуб, вернув команде былое величие. Так что вероятность того, что Кокорин сможет вытеснить Рибери из состава приближается к нулю.

Не стоит забывать и о том, что Кокорину уже 29 лет, и он ни разу не играл за пределами России. В таком возрасте уже сложно быстро пройти адаптацию и привыкнуть к новым требованиям.

Думается, что в нынешнем чемпионате Кокорин будет большую часть времени числиться в качестве запасного игрока. И тут важно показывать себя лучше, чем Куаме. Кокорин обладает лучшим дриблингом, чем ивуариец, а также хорошо исполняет штрафные удары. Эти факторы могут сыграть в его пользу при выборе игрока ротации, в котором нуждается команда.

Россиянину стоит запастись терпением и использовать каждый свой шанс. Главное быть готовым к тяжелой работе и не бояться борьбы за место в основе, которая будет для него не самой простой.