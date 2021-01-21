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Конкуренция с Рибери: что ждет Кокорина в Италии после «Спартака» 

Газета.Ru 2 часа назад
«Спартак» объявил о трансфере Кокорина в «Фиорентину»
Фото: РИА Новости
"Спартак" сообщил о достижении договоренности с "Фиорентиной" о трансфере Александра Кокорина. 25 января российский форвард пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт с итальянским клубом. "Газета.Ru" оценивает шансы россиянина заиграть в Серии А.
Московский «Спартак» достиг принципиальной договоренности по трансферу нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование перед переходом в новый клуб, после чего подпишет полноценный контракт на 3,5 года.
«Воспоминание о «Спартаке» останется хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова. Сказал Александру Соболеву, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь», — цитирует «СЭ» последние слова Кокорина в «Спартаке».
Данная сделка вызывает немало вопросов, но главный из них: «Зачем „Фиорентине“ нападающий, который в текущем сезоне отличился лишь дважды и только с пенальти?»
Ответ кроется в проблемах, которые испытывает итальянский клуб в линии нападения. В текущем сезоне Серии А «фиалки» после 18 матчей занимают 14-е место, забив всего 18 мячей. Российский нападающий попытается решить проблему с реализацией.
За место в составе Кокорин будет конкурировать с Душаном Влаховичем из Сербии, ивуарийцем Кристианом Куаме и французским ветераном Франком Рибери.
Влахович знаком российским любителям футбола по играм Лиги наций, где сербская сборная встречалась с подопечными Станислава Черчесова. В игре, которая проходила в Белграде, Влахович отметился голом и результативной передачей, а сербы победили со счетом 5:0. В текущем чемпионате Италии нападающий является лучшим бомбардиром «Фиорентины» с шестью забитыми мячами. В начале сезона он был игроком ротации, в большинстве матчей выходя на поле уже в конце поединка, но с середины ноября серб закрепился в роли игрока основы.
В последних восьми матчах он отличился пять раз. Форвард обладает отличной скоростью и способен убегать один на один от маститых защитников «Ювентуса» и «Интера». Также он обладает хорошим обводящим ударом в дальний угол, благодаря которому забил немало красивых мячей.
Куаме в этом розыгрыше Серии А четыре раза выходил на поле в стартовом составе. В матче второго тура ивуариец поразил ворота самого миланского «Интера», но, к сожалению, это не позволило уйти его команде от поражения в сверхзрелищном поединке, который завершился со счетом 3:4. Также Куаме 14 раз выходил на замену, отметившись лишь желтой карточкой в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата «Болоньей» (0:0).
Единственный раз Куаме провел на поле все 90 минут в Кубке Италии против «Интера». Футболист поразил ворота «нерадзурри», но его команда опять проиграла (1:2).
Рибери в командных построениях используется в нападении, а также он может играть атакующего полузащитника. Нападающий провел за «фиалок» в этом сезоне 15 матчей, отдав три голевые передачи. Он сильно подвержен травмам, но в этом сезоне пока избегал длительного отсутствия из-за повреждений.
В кампании-2020/21 «Фиорентина» играет либо с одним форвардом, а Хосе Кальехон и Франк Рибери поддерживают атаки, либо француз передвигается в атакующую линию (в два форварда). Правда, вторая схема не совсем себя оправдывает из-за того, что экс-игрок мюнхенской «Баварии» не забивает, зато прекрасно видит поле, имеет хорошую скорость и раздает передачи.
Очевидно, что Кокорин в первое время вряд ли сможет конкурировать за место в основе с Влаховичем и Рибери. Серб недавно поймал отличный темп и ведет команду вперед. Благодаря его мячам сейчас «фиалки» не находятся в зоне вылета и могут претендовать на место в первой десятке.
Рибери же нужен команде не только как сильный игрок основного состава, но и как символ перемен, которые ждут «Фиорентину». В его переходе был заинтересован владелец флорентийцев Рокко Коммиссо, который приобрел клуб в 2019 году и сразу заявил, что хочет превратить его в суперклуб, вернув команде былое величие. Так что вероятность того, что Кокорин сможет вытеснить Рибери из состава приближается к нулю.
Не стоит забывать и о том, что Кокорину уже 29 лет, и он ни разу не играл за пределами России. В таком возрасте уже сложно быстро пройти адаптацию и привыкнуть к новым требованиям.
Думается, что в нынешнем чемпионате Кокорин будет большую часть времени числиться в качестве запасного игрока. И тут важно показывать себя лучше, чем Куаме. Кокорин обладает лучшим дриблингом, чем ивуариец, а также хорошо исполняет штрафные удары. Эти факторы могут сыграть в его пользу при выборе игрока ротации, в котором нуждается команда.
Россиянину стоит запастись терпением и использовать каждый свой шанс. Главное быть готовым к тяжелой работе и не бояться борьбы за место в основе, которая будет для него не самой простой.
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Комментарии
Футбол , Статьи , Станислав Черчесов , Хосе Кальехон , Франк Рибери , Александр Соболев , Александр Кокорин , Спартак , Газета.Ru
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