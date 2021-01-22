«Всем привет! С каждым днём становится всё лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку! Врачи и ваши добрые слова помогают мне быстрее восстановиться и вернуться к семье. Берегите своё здоровье!» — написал Малафеев в своём «твиттере».