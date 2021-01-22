«Последние годы был «Зенит», была тюрьма, были дурацкие миллионные штрафы. Человек ушёл от футбола. Я думаю, что, дай бог, этот переход в итальянский чемпионат позволит ему понять, что он ещё футболист, что играть осталось немного. И здесь не важна зарплата. Все говорят, что он пошёл на понижение зарплаты. Это совсем другое, он футболист, он едет играть в футбол. Италия, мягко скажем, не самая слабая футбольная страна, поэтому я двумя руками за. У нас на носу отборочный чемпионат мира, финал чемпионата Европы, нам нужны футболисты с хорошей международной практикой. Если она у него будет, если он возьмётся за голову, он, безусловно, талантливый парень, но глядя на то, что он делал последние четыре года, мне кажется, он про это забыл. Если напомнят ему, Россия получит сильного футболиста в нападении».