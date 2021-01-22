«Последние годы был «Зенит», была тюрьма, были дурацкие миллионные штрафы. Человек ушёл от футбола. Я думаю, что, дай бог, этот переход в итальянский чемпионат позволит ему понять, что он ещё футболист, что играть осталось немного. И здесь не важна зарплата. Все говорят, что он пошёл на понижение зарплаты. Это совсем другое, он футболист, он едет играть в футбол. Италия, мягко скажем, не самая слабая футбольная страна, поэтому я двумя руками за. У нас на носу отборочный чемпионат мира, финал чемпионата Европы, нам нужны футболисты с хорошей международной практикой. Если она у него будет, если он возьмётся за голову, он, безусловно, талантливый парень, но глядя на то, что он делал последние четыре года, мне кажется, он про это забыл. Если напомнят ему, Россия получит сильного футболиста в нападении».
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В РФС призвали Кокорина взяться за голову после перехода в «Фиорентину»
Россия может получить сильного футболиста в нападении с международным опытом.
Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил футбольный эксперт, член комитета по этике Российского Футбольного Союза Владимир Созин.
Александр Кокорин в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт с итальянской «Фиорентиной». Срок действия трудового соглашения будет рассчитан на 3,5 года. Что касается зарплаты, то спортсмену предложили 1,7 млн евро в год (это почти вдвое меньше его нынешней зарплаты в «Спартаке»). Кокорин принял эти условия.
После 18 туров чемпионата Италии «Фиорентина» набрала 18 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
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