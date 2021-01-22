«Барселоне» отказали в удовлетворении апелляции на дисквалификацию Месси

Попытка «Барселоны» оспорить удаление нападающего Лионеля Месси не увенчалась успехом. Об этом сообщает AS. Апелляция, поданная клубом, была отклонена.

Месси был удален на 121-й минуте финального матча Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3). Аргентинец ударил форварда Асьера Вильялибре по затылку, и арбитр показал ему прямую красную карточку. Лионель был дисквалифицирован на два матча.

Сегодня, 22 января, апелляционный комитет оставил в силе принятое решение о дисквалификации. Также Месси был оштрафован на 600 евро, а «Барселона» заплатить на 100 евро больше.

Нападающий пропустит игру с «Эльче» (24 января), но будет доступен в 1/8 финала Кубка Испании, куда каталонцы вышли накануне.