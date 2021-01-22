«Вылез чудак с бейсбольной битой, двинул по окну!» Легендарная погоня «Спартака» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Матч-центр
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
0 0
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вердер
Вердер
2 0
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
2 2
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
1 2
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Байер
Байер
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 0
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
2 1
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 0
Унион Унион
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Байер
Байер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
23:15
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Майнц Майнц

«Вылез чудак с бейсбольной битой, двинул по окну!» Легендарная погоня «Спартака» 

Sport24 36 минут назад
Легендарная погоня из 90-х.
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов не раз признавался, что для него клуб — это не только футболисты и тренеры, но еще и непубличные люди, хранители традиций. В числе таковых он называл менеджера Леонида Хаджи, начальника Валерия Жиляева, видеооператора Александра Святкина, мастере по обуви Вячеслава Зинченко и, конечно же, водителя автобуса Николая Дорошина, которого всегда вспоминал с теплотой.
Такое внимание к шоферу — неспроста. «Начальник автобуса» Матвеич, как уважительно называли его футболисты, настоящая легенда клуба. Он присоединился к «Спартаку» еще во времена, когда Олег Романцев был игроком, отпахал за баранкой 35 лет и не только получил специальный именной перстень от клуба за преданность, но не немало добрых слов от игроков.
Sport24

«Профессионализм был у него в крови. Столько лет отработал и все эти годы без каких-либо серьезных аварий. Понятно, что нервничал в дороге, но этого старался не выдавать, делал свою работу четко и грамотно. Старался всем помогать», — вспоминал Сергей Шавло.

За эти годы поводов понервничать у Матвеича действительно накопилось предостаточно. Рассказываем об одном из самых интересных.

Водитель автобуса стряхнул с себя осколки и дал по газам. А спартаковцы кричали: «Давай, Матвеич, поднажми!»

В начале 1990-х спартаковцы ехали на новом клубном автобусе из парка Сокольники на базу в Тарасовку. Почему-то в салоне тогда находились только три футболиста — Егор Титов, Сергей Чудин и Валерий Чижов. Тем не менее пассажиров этот факт вовсе не смущал. Скорее наоборот, счастливцы чувствовали себя как дома — Чижов занял место главного тренера, через проход в другом ряду сидел Титов, а на «откидушке» у двери — Чудин.
Спартаковцы ехали в отличном настроении — слушали музыку, шутили и смеялись. Несмотря на веселье игроков, водитель поначалу сохранял концентрацию. Однако вдруг на мгновение отвлекся. Тут-то и началось самое интересное.

«В Королеве около поста ГАИ Матвеич перестроился в левую полосу так, что из-за нас какая-то «девятка» едва на встречной полосе не очутилась. На светофоре нас эта машина догнала и объехала по встречке. Вылез чудак с бейсбольной битой — как двинул по окну возле Матвеича! Весь салон в осколках!», — вспоминал Егор Титов.

Казалось бы, после случившегося нужно немного времени, чтобы обдумать ситуацию. Однако Николай Дорошин размышлять не стал — стряхнул осколки и погнался за беспредельщиком на «девятке».

«Я опомниться не успел, как машина с визгом сорвалась с места. Матвеич за царапину на клубном автобусе любого удавит, а тут — целое стекло… Стряхнул он с себя осколки — и по газам! Это была настоящая погоня, как в культовом «Место встречи», где Высоцкий кричал: «Давай, отец, поднажми!» Вот и мы с пацанами голосили: «Давай, Матвеич, поднажми!» Чудо орет: «Чиж, запомни номер!» Погоня! Азарт! Адреналин! Меня тогда поразило, что Матвеич на такой махине к бандитской «девятке» сумел существенно приблизиться. Может быть, мы бы даже и догнали «бейсболистов», только те под мост ушли, совсем в другую сторону от базы», — писал Егор Титов в своей книге «Спартак» — наше все».

Sport24
Тогда опаздывать было нельзя, поэтому пришлось вернуться на запланированный маршрут. Неудивительно, что настроение у всех уже было испорчено. Больше остальных расстроился Дорошин.

«Как же Матвеич тогда расстроился! Он в «Спартаке» работает целую вечность — Романцева возил, когда тот еще игроком был. И никогда с ним не приключалось ничего подобного», — писал Титов.

Как сложилась судьба Матвеича

Впрочем, ни на репутацию, ни на работу водителя тот досадный случай не повлиял. После Дорошин еще не один десяток лет крутил баранку в «Спартаке» — вплоть до начала 2010-х.
В 2012-м в перерыве главного дерби страны Матвеичу вручили именной перстень красно-белой легенды. Ранее эту награду получали только Андрей Тихонов, Олег Романцев, Федор Черенков, Егор Титов и Дмитрий Аленичев.
А в ночь с 10 на 11 марта 2013 года легендарного водителя не стало. После продолжительной болезни Николай Матвеевич скончался в Боткинской больнице Москвы на 68-м году жизни.
Sport24: последние новости
Капелло: «Счастлив за Кокорина. Для «Фиорентины» это хороший трансфер» Капелло: «Счастлив за Кокорина. Для «Фиорентины» это хороший трансфер» Кокорин еще не доехал до «Фиорентины», а букмекеры уже посчитали, сколько он забьет в Италии. Перспективы печальные Кокорин еще не доехал до «Фиорентины», а букмекеры уже посчитали, сколько он забьет в Италии. Перспективы печальные «Предатель, в Украину не возвращайся!» Футболиста затравили за переезд в Россию «Предатель, в Украину не возвращайся!» Футболиста затравили за переезд в Россию
Комментарии
Футбол , Видео , Федор Черенков , Егор Титов , Сергей Шавло , Олег Романцев , Андрей Тихонов , Дмитрий Аленичев , Валерий Чижов , Спартак , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение