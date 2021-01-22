«Вылез чудак с бейсбольной битой, двинул по окну!» Легендарная погоня «Спартака» 

Легендарная погоня из 90-х.

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов не раз признавался, что для него клуб — это не только футболисты и тренеры, но еще и непубличные люди, хранители традиций. В числе таковых он называл менеджера Леонида Хаджи, начальника Валерия Жиляева, видеооператора Александра Святкина, мастере по обуви Вячеслава Зинченко и, конечно же, водителя автобуса Николая Дорошина, которого всегда вспоминал с теплотой.

Такое внимание к шоферу — неспроста. «Начальник автобуса» Матвеич, как уважительно называли его футболисты, настоящая легенда клуба. Он присоединился к «Спартаку» еще во времена, когда Олег Романцев был игроком, отпахал за баранкой 35 лет и не только получил специальный именной перстень от клуба за преданность, но не немало добрых слов от игроков.

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«Профессионализм был у него в крови. Столько лет отработал и все эти годы без каких-либо серьезных аварий. Понятно, что нервничал в дороге, но этого старался не выдавать, делал свою работу четко и грамотно. Старался всем помогать», — вспоминал Сергей Шавло.

За эти годы поводов понервничать у Матвеича действительно накопилось предостаточно. Рассказываем об одном из самых интересных.

Водитель автобуса стряхнул с себя осколки и дал по газам. А спартаковцы кричали: «Давай, Матвеич, поднажми!»

В начале 1990-х спартаковцы ехали на новом клубном автобусе из парка Сокольники на базу в Тарасовку. Почему-то в салоне тогда находились только три футболиста — Егор Титов, Сергей Чудин и Валерий Чижов . Тем не менее пассажиров этот факт вовсе не смущал. Скорее наоборот, счастливцы чувствовали себя как дома — Чижов занял место главного тренера, через проход в другом ряду сидел Титов, а на «откидушке» у двери — Чудин.

Спартаковцы ехали в отличном настроении — слушали музыку, шутили и смеялись. Несмотря на веселье игроков, водитель поначалу сохранял концентрацию. Однако вдруг на мгновение отвлекся. Тут-то и началось самое интересное.

«В Королеве около поста ГАИ Матвеич перестроился в левую полосу так, что из-за нас какая-то «девятка» едва на встречной полосе не очутилась. На светофоре нас эта машина догнала и объехала по встречке. Вылез чудак с бейсбольной битой — как двинул по окну возле Матвеича! Весь салон в осколках!», — вспоминал Егор Титов.

Казалось бы, после случившегося нужно немного времени, чтобы обдумать ситуацию. Однако Николай Дорошин размышлять не стал — стряхнул осколки и погнался за беспредельщиком на «девятке».

«Я опомниться не успел, как машина с визгом сорвалась с места. Матвеич за царапину на клубном автобусе любого удавит, а тут — целое стекло… Стряхнул он с себя осколки — и по газам! Это была настоящая погоня, как в культовом «Место встречи», где Высоцкий кричал: «Давай, отец, поднажми!» Вот и мы с пацанами голосили: «Давай, Матвеич, поднажми!» Чудо орет: «Чиж, запомни номер!» Погоня! Азарт! Адреналин! Меня тогда поразило, что Матвеич на такой махине к бандитской «девятке» сумел существенно приблизиться. Может быть, мы бы даже и догнали «бейсболистов», только те под мост ушли, совсем в другую сторону от базы», — писал Егор Титов в своей книге «Спартак» — наше все».

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Тогда опаздывать было нельзя, поэтому пришлось вернуться на запланированный маршрут. Неудивительно, что настроение у всех уже было испорчено. Больше остальных расстроился Дорошин.

«Как же Матвеич тогда расстроился! Он в «Спартаке» работает целую вечность — Романцева возил, когда тот еще игроком был. И никогда с ним не приключалось ничего подобного», — писал Титов.

Как сложилась судьба Матвеича

Впрочем, ни на репутацию, ни на работу водителя тот досадный случай не повлиял. После Дорошин еще не один десяток лет крутил баранку в «Спартаке» — вплоть до начала 2010-х.

А в ночь с 10 на 11 марта 2013 года легендарного водителя не стало. После продолжительной болезни Николай Матвеевич скончался в Боткинской больнице Москвы на 68-м году жизни.