Месси исключили из символической сборной 2020 года

Все новости на карте

EA Sports опубликовала в «Твиттере» символическую сборную 2020 года в FIFA 2021.

Нойер («Бавария»), Дэвис («Бавария»), Рамос ( «Реал» ), ван Дейк («Ливерпуль»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Фернандеш (« Манчестер Юнайтед »), де Брёйне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»), Роналду («Ювентус»), Левандовски («Бавария»), Мбаппе (ПСЖ»).

Символическая сборная была определена голосованием. Интересно, что в списке лучших одиннадцати отсутствует нападающий «Барселоны» Лионель Месси

Сразу четыре игрока «Баварии» попали в сборную, напомним, что мюнхенский клуб выиграл все возможные трофеи в прошлом сезоне.