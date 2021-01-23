Гвардиола опасается за мелкие клубы при создании европейской Суперлиги 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможном создании европейской Суперлиги. Об этом сообщает Sky Sports.
По его словам, подобная инициатива серьезно подорвет авторитет национальных турниров и сделает сложной судьбу команд из низших дивизионов.
Каталонский специалист призвал уменьшить число участников высших лиг, чтобы увеличить качество игр и сделать чемпионаты более конкурентноспособными. Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал об изменениях на сборах в Испании.