Рамос стал самым результативным защитником десятилетия 

Игрок «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос возглавил список самых результативных защитников мира за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

За указанный временной период он 71 раз отличился за свой клуб и 18 раз — за национальную команду.

Второе место занял гибралтарец Джозеф Чиполина с 78 голами. На третьей позиции расположился костариканец Кейлор Сото. У него 73 забитых мяча.