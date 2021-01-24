Рамос стал самым результативным защитником десятилетия 

Игрок «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос возглавил список самых результативных защитников мира за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
За указанный временной период он 71 раз отличился за свой клуб и 18 раз — за национальную команду.
Второе место занял гибралтарец Джозеф Чиполина с 78 голами. На третьей позиции расположился костариканец Кейлор Сото. У него 73 забитых мяча.
Из звёзд футбола, помимо Рамоса, в топ-10 вошёл Александар Коларов из Сербии (51 гол).
Ранее сообщалось, что наставник «Монако» Нико Ковач остался доволен игрой Александра Головина.