«Ювентус» дома обыграл «Болонью»

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В матче 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Болонью». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Артур, забив гол после передачи нападающего туринцев Криштиану Роналду . Во втором тайме, на 71-й минуте, хавбек Уэстон Маккенни упрочил преимущество хозяев в счёте. Результативную передачу отдал полузащитник Хуан Куадрадо

Туринский «Ювентус» набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43). В тройку лидеров входят миланский «Интер» (41) и «Рома» (37).