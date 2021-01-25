В авиакатастрофе в Бразилии 24 января погибли президент и четыре футболиста клуба «Пальмас». Частный самолёт потерпел крушение в Лузминагесе, расположенном в муниципалитете Порту Насьонал штата Токантис, в 8.15 по местному времени.

Самолёт начал падать практически сразу после взлета, недалеко от взлетно-посадочной полосы. Упав на землю, воздушное судно загорелось и сгорело полностью. Погиб пилот, президент «Пальмаса» 32-летний Лукас Мейер, и четыре игрока клуба: 23-летний защитник Лукас Прашедес, 28-летний защитник Гильерме Ноэ, 27-летний Рануле и 23-летний полузащитник Маркус Молинари.

Футболисты летели на матч 1/8 финала Кубка Верде с командой «Вила Нова», который должен был пройти в 25 января. Другие члены команды вылетели на игру раньше.

Четыре футболиста сдавали второй тест на коронавирус, поэтому вылетели позже. Первый тест у них был положительный. Все воскресные матчи в Бразилии начались с минуты молчания в память о футболистах и президенте клуба четвертого дивизиона «Палмас», которые стали жертвами авиакатастрофы.

Соболезнования выразили клубы бразильской серии А, клуб «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе в 2016 году. «Вила Нова» согласилась перенести матч с «Пальмасом» на неопределенный срок.