Снимок лысого Ибрагимовича назвали фотомонтажом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не стригся налысо. Накануне шведский футболист выложил в сторис снимок, на котором он изображен без волос. 39-летний форвард написал: «Ва-банк».

Журналисты Sky Sport Italia выяснили, что это был фотомонтаж. Они сопоставили два снимка, один из которых был сделан 19 октября 2020 года и тот, что Ибрагимович выложил в сторис инстаграма. Оба похожи как две капли воды, только на одном швед без волос, а на другом с волосами.

Предполагается, что тем самым нападающий намекнул, что «Милан» начинает все с нуля. Сторис футболист выложил после поражения от «Аталанты» (0:3). Напомним, что россонери лидируют в чемпионате Италии.