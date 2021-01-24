Выживших нет: в Бразилии разбился самолет с футболистами 

В Бразилии разбился самолет с футболистами и президентом клуба "Пальмас". Судно упало, едва набрав высоту, и взорвалось. Выживших в катастрофе нет.

В районе города Порту-Насиунал, штат Токантис, разбился малогабаритный легкомоторный самолет, в котором находились представители клуба «Пальмас», выступающего в четвертом футбольном дивизионе страны. На борту судна были 23-летние игроки Лукас Пракседеш и Маркуш Молинари, 27-летний Рануле и 28-летний Гильерме Ноэ, а также президент «Пальмаса» Лукас Мейра.

Все они, включая пилота, погибли на месте.

Что именно стало причиной крушения, на данный момент неизвестно. По информации издания Globo, самолет разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса, едва набрав высоту.

При крушении судно воспламенилось, и от него практически ничего не осталось. Прибывшие на место трагедии сотрудники безопасности, скорой помощи и пожарные зафиксировали, что выживших в результате инцидента не оказалось.

«Семья «Пальмаса» оплакивает неоценимую потерю нашего президента Лукаса Мейры и футболистов Гельерме Ноэ, Рануле, Маркуша Молинари и Лукаса Пракседеша, а также пилота самолета Вагнера. В настоящий момент мы испытываем очень сильную боль, благодарим каждого, кто выражает нам свою поддержку», — заявили в «Пальмасе».

Футболисты летели в Гоянию на выездную встречу с местным клубом «Вила Нова» в рамках 1/8 финала Кубка Верде. Матч должен был состояться 25 января, однако теперь игра может быть перенесена на неопределенный срок. С такой инициативой после первых новостей о происшествии выступило руководство «Вила Новы».

«С большой печалью восприняли известие об авиакатастрофе в Токантисе, жертвами которой стали президент «Пальмаса» и четыре футболиста клуба, который должен был стать нашим соперником в Кубке Верда. Сейчас у нас нет совершенно никакого настроения для футбола, для игры. Сейчас мы озабочены тем, чтобы просить Бога утешить сердца каждого!»— заявил президент «Вила Новы» Уго Хорхе Браво.

Со словами соболезнования уже выступил целый ряд ведущих клубов Бразилии: «Флуминенсе», » Васко да Гама », «Сан-Паулу», «Интернасьональ», «Фламенго», «Крузейро», «Гремио» и другие.

«С грустью, ужасом и сожалением воспринимаем новости о трагедии, в результате которой погибли представители «Пальмаса» и пилот самолета. Примите нашу солидарность и слова поддержки в это непростое время», — пишут представители бразильских команд.

Произошедшая авиакатастрофа является уже не первой, которую переживает бразильский футбол. В ноябре 2016 года Бразилия понесла большую потерю, когда разбился самолет с футболистами «Шапекоэнсе». Тогда команда отправлялась на первый матч финальной серии Южноамериканского кубка в гости к колумбийскому клубу «Атлетико Насьональ», однако при подлете к Медельину — городу, где базируется «Атлетико» — лайнер врезался в гору. На борту судна находились 77 человек, включая спортсменов, тренеров, клубного персонала, бортпроводников и пилотов. В результате крушения тогда погибла большая часть команды, в том числе ее капитан Клебер Сантана , весь тренерский штаб и президент «Шапекоэнсе» Сандро Палаоро. Выжить удалось только пятерым (один человек, уцелевший в авиакатастрофе, позднее умер в больнице), одному из футболистов врачи были вынуждены ампутировать ногу.

В качестве солидарности руководство «Атлетико Насьоналя» отказалось проводить финальную серию кубка и попросило федерацию КОНМЕБОЛ признать «Шапекоэнсе» чемпионом. Интересно, что с таким же предложением сейчас выступают болельщики «Вила Новы», которые считают, что «Пальмас» должен теперь пройти в следующий раунд плей-офф.

«Сделайте то же, что однажды сделал «Атлетико Насьональ» после крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе». И вообще отдайте «Пальмасу» титул. В нынешней ситуации нет никакой сопернической атмосферы и желания проводить турнир. Будет лучше вручить кубок им», — написал один из болельщиков в Twitter.

Впрочем, другие болельщики «Вила Новы» считают, что ситуации отличаются друг от друга, отмечая, что у «Шапекоэнсе» погибла практически вся команда.