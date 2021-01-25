Чемпион мира Гросскройц завершил карьеру в 32 года 

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Кевин Гросскройц объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

Гросскройц известен по выступлениям за дортмундскую "Боруссию", вместе с которой он стал двукратным чемпионом Германии (2011, 2012). Последним клубом защитника стал "Юрдинген 05" из третьей немецкой лиги, который он покинул в октябре прошлого года.

"Завершение карьеры. Спасибо за всё и каждое мгновение — мы вместе творили историю. Я прощаюсь и скоро увидимся. Спасибо дортмундской "Боруссии" за поддержку", — написал Гросскройц на своей странице в Instagram.