В АПЛ выявлено восемь новых случаев коронавируса 

Английская премьер-лига (АПЛ) сообщила о результатах двух раундов тестирования на коронавирус, которые проходили с 18 по 24 января.
За этот период было протестировано 2518 футболистов и сотрудников клубов АПЛ, сообщает пресс-служба лиги. В результате было выявлено восемь новых положительных тестов на COVID-19.
В заявлении лиги отмечается, что все, кто сдал положительные тесты на коронавирус, будут находиться на карантине 10 дней.
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