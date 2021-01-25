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«Я недостаточно сильно его ударил. Надо было сильнее!» 26 лет назад Кантона нокаутировал болельщика ударом кунг-фу 

Sport24 1 час назад
Ровно 26 лет разгорелся один из самых громких скандалов в английском футболе. 25 января 1995 года Эрик Кантона решил скрасить унылый матч АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» (1:1) и врезал лондонскому болельщику с ноги.
Тот знаменитый удар в стиле кунг-фу вошел в историю футбола, а французу тогда чудом удалось избежать тюрьмы. Вспоминаем, как это было.

Зачем Кантона ударил болельщика

Январский выезд в Лондон для французского нападающего складывался непросто. При попустительстве главного арбитра Алан Уилки футболисты «Кристал Пэлас» в течение всего матча отчаянно пытались задеть Кантону. Особенно усердствовал — центральный защитник Ричард Шоу.
В перерыве Алекс Фергюсон настойчиво попросил Эрика быть сдержаннее. Но к совету тренера футболист не прислушался.

«Всю игру Эрика толкали, пинали и атаковали сзади, и в конце концов он сорвался», — рассказывал Андрей Канчельскис.

В середине второго тайма разъяренный Кантона лягнул Шоу, получил заслуженную красную карточку и отправился отдыхать. Все бы ничего, но по пути француз услышал оскорбительные выкрики: «Вали в свою Францию, гребаный ублюдок! Проваливай мудак!». Спустя мгновение Кантона уже летел в обидчика ногой.
Бедолагой, попавшим под раздачу, оказался 20-летний фанат «Кристал Пэлас» Мэттью Симмонс. Кроме удара ногой в печень он так же получил кулаком в лицо, но все равно чудом уцелел. Кантона вовремя оттащили стюарды и подоспевшие на помощь игроки «МЮ».

«Мне было очень жаль его, когда он стоял у скамейки запасных — одинокий, огорченный и всеми покинутый. В этот момент ему было нужно, чтобы кто-то положил ему руку на плечо и сказал несколько подбадривающих слов. Но у него, казалось, не было ни одного друга во всем мире», — вспоминал тот вечер Канчельскис.

Что говорил мир о Кантона

В тот вечер Алекс Фергюсон был так увлечен игрой, что даже не заметил дебош Кантона. Легендарный удар кунг-фу тренер «Манчестер Юнайтед» увидел лишь в пять утра, когда пересматривал матч в записи во время бессонницы. Его первой реакцией стало желание выгнать француза из команды. Лишь юрист «Юнайтед» сумел переубедить тренера. В итоге клуб отстранил Эрика до конца сезона и оштрафовал на 10,8 тысяч фунтов.
Утро 26 января наверняка стало одним из самых тяжелых для француза. Тогда его отчаянно мочили британские газеты.
«Вечер, в который футбол умер от позора», — писало издание The Mirror.
«Настоящий бандитизм на глазах у детей», — утверждал Express.
«Сэр Мэтт Басби выгнал бы его», — заявлял бывший футболист Алекс Степни в интервью BBC Nine O’Clock News.
Впрочем, были и те, кто заступился за Кантона.
«За такой поступок ему стоит отрезать яйца. Но я бы и сам на его месте не удержался!», — говорил известный британский тренер Брайан Клаф.
«Единственной ошибкой Эрика Кантона был момент, когда он перестать бить его», — шутил журналист Independent Ричард Уильямс.
Сам Кантона сделал после случившегося довольно провокационное заявление:
«Я хочу извиниться перед клубом, менеджером, одноклубниками, арбитром и каждым, с кем хоть раз пересекался в жизни. А еще я извиняюсь перед проституткой, которая была вчера в моей постели».

Как наказали Кантона

Вскоре на поступок Кантона отреагировала футбольная ассоциация Англии — Эрика дисквалифицировали на восемь месяцев.
Спустя месяц свой приговор футболисту вынес суд. Нападающего признали виновным в нанесении телесных повреждений, обязали выплатить 20 тысяч фунтов штрафа и приговорили к двум неделям тюремного заключения.
К счастью для Кантона, его адвокат хорошо подсуетился и добился смягчения наказания для своего клиента. Вместо тюремного срока француз получил 120 часов общественных работ. Во время слушаний Кантона сохранял спокойствие, а после оглашения приговора выдал перед журналистами ставшую легендарной фразу:
«Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут брошены в море».
Как ни странно, наказание тогда получил и потерпевший. На слушаниях Мэттью Симмонс позволил себе несколько оскорбительных выкриков в адрес суда и «заработал» 7 дней тюремного заключения. Кроме того, фаната наказали за «длинный язык» штрафом в 500 фунтов и годичным запретом на посещение стадиона «Пэлас» «Селхерст Парк».

Как сложились судьбы Кантона и фаната

Для главных героев скандала тот знаменитый удар аукнулся по-разному.
Авторитет Кантона лишь укрепился в болельщицкой среде. Фанаты вступились за игрока во время суда и даже выпустили в его поддержку диск с песнями.
Кроме того, возросла популярность и без того известного француза. Алекс Фергюсон признавался, что за два дня после случившегося насчитал 92 повтора удара Кантона по телевизору.
Большую часть времени общественных работ Кантона провел в академии «МЮ», занимаясь с детворой. В свободные же часы Эрик предпочитал отдыхать с семьей, а также уделять время своим новым хобби — рисованию и актерской игре.
Во время дисквалификации футболист сорвался лишь раз: когда наскучивший игроку журналист попытался сфотографировать его беременную жену, Кантона не сдержался и влетел в него, как в болельщика. Тем не менее тот эпизод сумели замять.
Вернувшись после отстранения, Кантона еще дважды выиграл с «Манчестером» титул АПЛ и в 1997 году завершил карьеру. А после посвятил себя кинематографу, снявшись более чем, в 30 фильмах.
У «жертвы» Эрика все сложилось не так гладко. Его адрес и телефон опубликовали в фанзине «МЮ» и вскоре Симмонс подвергся жесткой травле: парня отказывались брать на работу, ему не наливали пива в местных барах, в течение пяти лет после случившегося он был вынужден жить в подсобке у родственников, чтобы спастись от хейтеров.
«Мне кажется, я заплатил за это более высокую цену, чем Кантона», — признавался Мэтью. В последний раз его фамилия была упомянута в СМИ вовсе не в положительном контексте. В 2011 году Симмонс попал под суд. Обозленный фанат набросился на тренера детской команды с кулаками за то, что тот исключил из состава его 8-летнего сына.

Что говорил Кантона о том ударе

Кантона не раз вспоминал свой знаменитый удар.

«Момент удара болельщика — это драма, в которой я чувствовал себя актером. Я никогда не хотел казаться круче всех, а лишь хотел поступать так, как хочется мне. Если я хочу ударить фаната, я делаю это. Вот и все. Чем дольше живешь, тем лучше понимаешь, что жизнь — это цирк, а футбол — искусство», — говорил Кантона.

Эрик никогда не жалел о случившемся.
«Я нанес этот удар в стиле кунг-фу потому что такие люди не должны присутствовать на футболе. Кто-то только мечтает о том, чтобы врезать хулиганам. Я сделал это за них».
И даже переживал, что не смог приложиться, как следует.
«Я недостаточно сильно его ударил. Надо было бить сильнее!».
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Футбол , Видео , Брайан Клаф , Андрей Канчельскис , Ричард Уильямс , Мэтт Басби , Алекс Фергюсон , Манчестер Юнайтед
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