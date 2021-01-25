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«Не на что играть»: клуб РПЛ прекратит существование 

Газета.Ru 55 минут назад
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что клуб с "вероятностью 99%" снимется с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) и прекратит свое существование до конца января. Причина — отсутствие финансирования и долг более 100 млн рублей.
В ближайшие пять дней Российская премьер-лига (РПЛ) может лишиться одного из своих 16 клубов прямо по ходу сезона.
«Тамбов», который еще летом 2020 года перестал получать финансирование от правительства региона, а собственных доходов не имеет и потому задолжал футболистам и всем своим партнерам, рассматривает вариант самоликвидации.

«Окончательное решение будет принято до 31 января. Вероятность отказа от участия в РПЛ — 99%. И все — клуб прекращает свое существование, — приводит слова генерального директора клуба Ольги Коноваловой «Спорт-экспресс». — На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона («Тамбов» играет на арендованной арене в Саранске, поскольку собственный стадион клуба не соответствует требованиям РПЛ, а денег для его реконструкции у клуба нет. — «Газета.Ru»).

Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования. В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги или даже второго по силе дивизиона — ФНЛ».
Вариант с полным переездом команды в Саранск и сменой названия гендиректор отвергла, объяснив это тем, что и в этом городе найти госфинансирование у команды не получится.

«Саранск — это, конечно, здорово было бы. По крайней мере, там есть инфраструктура — стадион, база, поля для игр и тренировок. Но нужны ли мы Саранску? Республика Мордовия такая же небогатая, как и Тамбовская область.


Финансировать там никто не будет. Нужны инвесторы. Их надо находить, привлекать каким-то образом. Но они не привлекаются, тем более такое время сейчас в стране», — считает Коновалова.

При этом, по ее словам, «Тамбов» вел переговоры с несколькими потенциальными частными инвесторами, но окончательного соглашения так и не достиг. В последний раз крупный иностранный инвестор заинтересовался проектом, но до сих пор не дал четкого ответа, а времени у клуба уже нет. Нужно погашать долг, превышающий 100 млн рублей, проводить сборы и 20 февраля уже играть в Кубке России против московского «Локомотива». Так что инвестор должен быстро принять решение, готов ли он к таким рискам.

«Не на что играть. И некем играть», — подытожила Коновалова.

Также гендиректор подчеркнула, что нет никаких шансов на то, что «Тамбов» согласится доиграть РПЛ молодежным составом, отпустив взрослых игроков, которые не в силах больше ждать перечисления зарплаты.
Судя по всему, даже организовать трансфер молодежки на матчи в другие города клуб не сумеет. Тем временем игроки основного состава уже присылают в клуб заявления о расторжении контракта. Коновалова уточнила, что получила четыре таких бумаги.
12 января стало известно, что на нее завели уголовное дело «за невыплату зарплат», и второго обвинения Коновалова дожидаться явно не намерена: в сети уже появилось письмо за ее подписью на официальном бланке «Тамбова», в котором сообщается о банкротстве клуба и его самоликвидации (хотя официально решение еще не принято).

«Руководством ФК «Тамбов» принято решение о прекращении деятельности, объявлении о несостоятельности (банкротстве) в связи с отсутствием финансирования, отсутствием домашнего стадиона, отсутствием в структуре клуба академии футбола, отсутствием медицинской лицензии, отсутствием сертифицированных полей, стадионов и манежа для проведения первенства молодежных команд и отсутствием источников погашения кредиторской задолженности по налогам и сборам, заработной плате и прочим платежам.


В связи с вышеизложенным ФК «Тамбов» отказывается от продолжения участия в чемпионате России по футболу РПЛ сезона-2020/21, лишается лицензии и утрачивает профессиональный статус», — говорится в письме.

Коновалова подтвердила, что это заявление она написала в ответ на многочисленные запросы от спортивного комитета области по поводу планов на будущее:

«Я как руководитель клуба написала, что у меня планов на будущее нет. И написала, почему их нет. И инициировала собрание членов ассоциации, представила им всем документы. До 31-го числа должны принять окончательное решение».

Футболисты предъявляют основные претензии губернатору Тамбова Александру Никитину, который, по словам форварда Михаила Костюкова, на встрече с игроками обещал им выплатить все долги еще в августе, дать финансирование на сезон-2020/21 и увеличить бюджет клуба.

«Это могут подтвердить не один и не два человека, очень многие. Глядя глаза в глаза игрокам, он сказал нам, что закроет все долги к 20 августа. На той встрече от губернатора также было обещание реконструировать стадион, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Тамбове. Кроме того, прозвучала благодарность за хорошее выступление в прошлом чемпионате», — говорил Костюков в интервью Sport24.

Руководство области не согласно с претензиями. Первый заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Ирина Ларцева заявила, что клуб не содержится на средства региона.

«Клуб — самостоятельная организация. За счет бюджета они не содержатся. На содержание клуба бюджет средств не выделяет, это не является расходным обязательством субъекта федерации.


Может быть оказана поддержка в форме субсидии на конкурсной основе, но клуб за счет областного бюджета не содержится. Это некоммерческая организация, у них есть собственные средства, собственный баланс. Они самостоятельно открывают счета, ведут хозяйственную деятельность. Ответственность за целевое расходование средств несет генеральный директор клуба», — приводит слова Ларцевой «Спорт-экспресс».

Ситуация кажется безвыходной, и «Тамбов» с большой долей вероятности исчезнет уже до конца месяца. В этом случае на повестке дня появится новый вопрос — как обеспечить справедливое распределение мест в чемпионате, если осталось играть 11 туров и не все команды успели по два раза встретиться с «Тамбовом». Если прекратившему существование клубу зачтут 11 технических поражений, то какие-то команды получат от этого преимущество за счет гарантированных трех очков, в то время как другие в матчах с «волками» теряли баллы.
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Комментарии 6
Футбол , Александр Никитин , Ольга Коновалова , Локомотив , Газета.Ru
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