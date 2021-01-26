«Ростов» сравнил Карпина с Юлием Цезарем 

Пресс-служба футбольного клуба "Ростов" в Twitter показала, как главный тренер Валерий Карпин готовится к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
На видео 52-летний специалист одновременно работает в ноутбуке и занимается на велотренажере.
"Кто-то ест салат "Цезарь", а кто-то работает как Юлий Цезарь", — гласит подпись. За 11 туров до конца чемпионата донской клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес перейдет в андалусийскую "Севилью".