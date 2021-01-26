«Беневенто» хочет арендовать Гайча у ЦСКА 

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В Италии сообщили об интересе «Беневенто» к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу . По данным Tuttomercatoweb.com, клуб Серии A хочет взять аргентинского форварда в аренду до окончания текущего сезона. При этом отмечается, что Гайч не дал согласия на переход в «Беневенто» и рассматривает другие предложения.

За последние недели сообщалось об интересе к Гайчу со стороны ряда итальянских клубов — «Пармы», «Болоньи» и «Дженоа».

21-летний Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. В 18 матчах за армейцев (455 минут на поле) Гайч забил 1 мяч.