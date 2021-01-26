Ларссон назвал уход Кокорина потерей для «Спартака» 

Испытал ли легкую зависть? Я не тот человек, который завидует. У каждого события есть обоснования, причины. Он получил возможность и воспользовался ей. Только рад за него и точно не стану говорить: «Нет, на его месте должен быть я». Когда придет время, когда докажу, что достоин получить предложение, то все будет. Все знают о моих амбициях играть в Европе, они никуда не ушли, но я счастлив в «Спартаке» и хочу играть за него», — сказал Ларссон.