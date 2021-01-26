Футболист «Спартака» Соболев забыл паспорт в пустыне 

«Побывать в настоящей пустыне. Мы были бы не мы, если у нас ничего бы не случилось в дороге. Для начала мы ехали 1,5 часа из Дубай и на нужном повороте проехали мимо… На навигаторе добавилось +25 км. Ну ладно, со второго раза мы завернули где надо и оказались на месте.