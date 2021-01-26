​Черчесов сделал прививку от коронавируса

Также вакцинировался врач сборной России Эдуард Безуглов . "В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку, когда вернутся в Россию", — отмечается в сообщении.

11 января в организации сообщали, что вопрос возможности первоочередной вакцинации игроков мужской, женской и молодежных сборных России обсуждался с Министерством спорта РФ и ФМБА. Тогда же в РФС отмечали, что, согласно плану, участие в вакцинации также примут члены тренерско-административных штабов, а вакцинация футболистов должна завершиться в ближайшее время — до конца перерыва в соревнованиях.

Сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. 24, 27 и 30 марта команда под руководством Черчесова сыграет против сборных Мальты, Словении и Словакии соответственно.

Молодежная сборная России в марте выступит на групповом турнире чемпионата Европы. Команда встретится со сборными Исландии (25 марта), Франции (28 марта) и Дании (31 марта). Женская сборная России в апреле сыграет в стыковых матчах за право выступить в финальной стадии чемпионата Европы 2022 года. Соперник команды определится 5 марта.