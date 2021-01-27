«Хабиб вместо Кокорина». Джано назвал трансферную цель «Спартака» 

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Недавно Ананидзе играл товарищеский матч с российским бойцом и капитаном «Спартака» Георгием Джикией. «Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось все не так. Хабиб забил много голов», — сказал Джано «Чемпионату»

Также экс-хавбек «Спартака» рассказал, что посоветовал Джикии приобрести Хабиба в «Спартак». Там как раз вакансия нападающего освободилась.