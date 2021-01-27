«Хабиб вместо Кокорина». Джано назвал трансферную цель «Спартака» 

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе пошутил на тему возможного усиления красно-белых в зимнее трансферное окно. Красно-белые расстались с нападающим Александром Кокориным, который станет игроком «Фиорентины». На его место Ананидзе предложил взять российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Недавно Ананидзе играл товарищеский матч с российским бойцом и капитаном «Спартака» Георгием Джикией. «Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось все не так. Хабиб забил много голов», — сказал Джано «Чемпионату».
Также экс-хавбек «Спартака» рассказал, что посоветовал Джикии приобрести Хабиба в «Спартак». Там как раз вакансия нападающего освободилась.