«Интер» продлит контракт с Лаутаро Мартинесом

«Интер» близок к тому, чтобы договориться с нападающим Лаутаро Мартинесом о продлении контракта, утверждают итальянские СМИ.

По информации TMW, новое трудовое соглашение на улучшенных финансовых условиях между миланским клубом и 23-летним аргентинцем будет рассчитано до июня 2024 года. Действующий контракт истекает летом 2023 года. В новом соглашении, по слухам, останется пункт об отступных в размере 111 млн евро.

Мартинес прибыл в «Интер» из «Расинга» в июле 2018 года за 25 миллионов евро. В текущем сезоне забил 10 голов и отдал 5 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.