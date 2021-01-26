Тухель назначен главным тренером «Челси» 

«Челси» официально объявил о назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля, ранее работавшего в «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии».
Тухель заключил с «Челси» контракт на 18 месяцев с возможностью продления, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Накануне с должности главного тренера «Челси» был уволен Фрэнк Лэмпард.
В чемпионате Англии «Челси» набрал в 19 матчах 29 очков и с этим показателем занимает 9-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команде предстоит сыграть в 1/8 финала против мадридского «Атлетико». Кроме того, клуб Романа Абрамовича продолжает выступление в Кубке Англии, где в минувшие выходные лондонцы выиграли на своем поле у «Лутона» со счетом 3:1 в матче 1/16 финала.