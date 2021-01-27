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Во время матча 1/4 финала Кубка Италии по футболу произошёл конфликт между нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

В конце первого тайма защитник «Милана» Алессио Романьоли нарушил правила на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович встал на защиту своего одноклубника и началась перепалка. При этом их партнёры по командам удерживали их, чтобы не началась драка.

В итоге Лукаку и Ибрагимович получили по жёлтой карточке.

Примечательно, что во второй половине игры Ирагимович снова получил «горчичник», из-за чего был удалён, а его команда осталась в меньшинстве.