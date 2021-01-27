«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Городовым

27-летний голкипер «Рубина» Алексей Городовой вторую часть сезона проведет в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.
В июле 2020 года казанский клуб отдал Городового в аренду «Велесу». Сейчас он переходит в дальневосточную команду на правах субаренды. Городовой провел в текущем сезоне ФНЛ 16 матчей и три раза сыграл на ноль.
Ранее Городовой выступал за ставропольское «Динамо», «Сахалин», «Якутию» и «Спартак-Нальчик». В 2017–2018 годах он играл за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер». В январе 2019 года подписал контракт с «Рубином» и с февраля по июнь 2019 года находился в аренде в «Зените-2».