«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Городовым

27-летний голкипер «Рубина» Алексей Городовой вторую часть сезона проведет в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.

В июле 2020 года казанский клуб отдал Городового в аренду «Велесу». Сейчас он переходит в дальневосточную команду на правах субаренды. Городовой провел в текущем сезоне ФНЛ 16 матчей и три раза сыграл на ноль.