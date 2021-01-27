В Испании высоко оценили вратарские навыки Максименко

«Если «Реал» и «Атлетико» уже обратили внимание на Восточную Европу и сделали ставку на Лунина и Грбича, не исключено, что рано или поздно другой европейский топ-клуб выложит на стол много евро, чтобы приобрести Максименко», — говорится в материале AS.