Ибрагимович извинился за инцидент в матче с «Интером»

Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович был удален с поля во втором тайме игры. Первую желтую карточку он получил после стычки с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку, а вторую — за срыв атаки в центре поля.

«Златан извинился. Так поступают великие чемпион, которым он и является. Он попал в ловушку своего желания помочь команде. Было непросто оставаться в игре, имея на одного футболиста меньше. Давление со стороны «Интера» было сильным.

Мы заплатили за ошибки в последние полчаса и не смогли добиться положительного результата. Этого не должно было случиться, но все произошло так, как произошло.

Нам всем очень жаль, потому что мы хорошо подготовились к игре», — сказал Пиоли.