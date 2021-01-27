Федун понадеялся на успех Кокорина в «Фиорентине»

"Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ", — цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".

Также Федун добавил, что поддержал стремление форварда, так как на сегодняшний день за границей мало спортсменов, представляющих Россию.

Александр Кокорин официально завершил свой переход в итальянский клуб в среду, 27 января. В составе "красно-белых" форвард провел первую часть сезона 2020/21, отличившись 2 голами с пенальти в 10 матчах.