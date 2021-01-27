Александр Кокорин успешно прошёл медобследование, провёл первую тренировку в Италии и дал первое короткое интервью. Сказал, что «очень счастлив быть здесь», «надеется сделать всё возможное, чтобы забить много голов и выиграть много титулов», а собственный выбор объяснил красотой Флоренции.

Последние дни контент в социальных сетях «Фиорентины» посвящён по большей части Кокорину.

Вот отчёт о первом дне во Флоренции.

Вот он с руководством клуба.

А тут — позирует на фоне трибун.

Вот крутит педали.

Вот наблюдает за одноклубниками.

Tra un recupero e l’altro, Kokorin segue la seduta dei suoi nuovi compagni 💜#ForzaViola ⚜️ #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/lkgTQyveb5— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021

А здесь представление Кокорина как игрока c цитатами из российских классиков. Иосифа Бродского из его стихотворения «Декабрь во Флоренции»: «Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это — красивый город». И Фёдора Достоевского : «Смехом иной человек себя совсем выдаёт, и вы вдруг узнаёте всю его подноготную».

Итальянская пресса уделяет Кокорину чуть меньше внимания, но есть и такие издания, которые отдали под статью о нём целую полосу. Пишет автор Corriere dello Sport: «Кокорин — разноплановый игрок: он способен действовать справа в атаке или же в центре, исполнять как форварда на острие, так и оттянутого нападающего. Пранделли сможет использовать его в качестве замены Влаховичу или в паре с ним, а также с Рибери. Класс Кокорина не вызывает сомнений, а среди поклонников его таланта есть и Фабио Капелло , c которым Александр работал в сборной России . Единственный вероятный вопрос — насколько быстро нападающий адаптируется к итальянскому чемпионату. Но Александр наверняка захочет произвести на всех впечатление как можно скорее.

Сейчас Кокорин открывает новую главу с „Фиорентиной“. Клуб хочет увидеть его талант на поле здесь и сейчас, а не вспоминать безрассудные поступки, которые были на прошлых страницах его жизни. Там есть и эпизод с уголовным делом, который стоил ему 345 дней тюремного заключения. Теперь же у российского нападающего начинается другая жизнь, в которой он, уверены, хочет дарить радость фанатам „Фиорентины“.

»Плохой мальчик изменился», — гласит заголовок короткой заметки вчерашнего выпуска La Gazzetta dello Sport.

«Саша Кокорин приезжает во Флоренцию со славой плохого парня. Оно и понятно — в прошлом российский нападающий совершал немало ошибок: его история состоит из стриптизёрш, оружия и нападений, которые стоили ему почти года тюрьмы. Одним словом, новый ученик Рокко Комиссо попробовал всё».

Издание il Post особенно сконцентрировалось на прошлом Кокорина: большая статья посвящена событиям осени 2018 года, когда четверо друзей хорошо погуляли в центре Москвы. «Кокорину сегодня почти 30 лет. В молодости его считали одним из самых многообещающих игроков в российском футболе, поскольку в то время его таковым называл Фабио Капелло, тренер, который в 2012 году постоянно вызывал его в сборную. Вопреки ожиданиям, его карьера не выходила за пределы России, в том числе из-за непрофессионального поведения, которое не добавляло ему положительной популярности. По тем же причинам в 2018 году его карьера казалась близкой к завершению: тогда его обвинили в нападении на чиновника и водителя средь бела дня в центре Москвы».

Ставка «Фиорентины» на Александра Кокорина. Российский нападающий провёл 2019 год в глухой белгородской тюрьме: теперь он попробует перезапустить себя в итальянской лиге.

Fiorentina.it тоже пишет о проступках Кокорина в контексте прошлого, называя его приезд миссией возрождения: