Il primo giorno di Kokorin in Viola ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/16hSoCKpiE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Kokorin è Viola ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/kSkjEyIw6G— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
🇷🇺 Kokorin ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/DNluxzrZWm— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Test atletici in palestra per Kokorin 🚲💪🏻 #ForzaViola 💜 #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/CAe5kUPwFZ— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Tra un recupero e l’altro, Kokorin segue la seduta dei suoi nuovi compagni 💜#ForzaViola ⚜️ #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/lkgTQyveb5— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Kokorin è qui. #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/MVqXEgpHWI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
»Плохой мальчик изменился», — гласит заголовок короткой заметки вчерашнего выпуска La Gazzetta dello Sport.
«Саша Кокорин приезжает во Флоренцию со славой плохого парня. Оно и понятно — в прошлом российский нападающий совершал немало ошибок: его история состоит из стриптизёрш, оружия и нападений, которые стоили ему почти года тюрьмы. Одним словом, новый ученик Рокко Комиссо попробовал всё».
«Каждая ошибка на этот раз рискует обойтись ему вдвойне дороже, но нельзя отрицать, что во Флоренции Кокорин действительно смог бы забыть те беспокойные годы и неприятные ситуации, которые часто преобладали над его профессиональной жизнью. Клуб, в котором были и гении, и безрассудные — от Эдмундо (бразильский форвард прекрасно начал карьеру в Италии, но позднее начал себя просто отвратительно вести, разругавшись со всеми; болельщики ему дали прозвище «Oanimal». — Прим. «Чемпионата») до Муту (талантливый румынский нападающий, чья карьера в 2010 году пошла по нисходящей из-за обнаруженного в допинг-пробе сибутрамина — анорексигенного лекарственного средства, производного амфетамина. — Прим. «Чемпионата»), — готов не оглядываться назад: это его дело. Саша Кокорин, чтобы показать себя в лучшем обличье, используй все свои способности, показывай лучшее на поле. Всё остальное должно остаться в тени: от 345 дней тюрьмы до фотографий с оружием на свадьбе его друга — «трюки», которые стоили ему футболки национальной сборной».