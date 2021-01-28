В очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" проиграл "Шеффилд Юнайтед". Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Кин Брайан и Оливер Берк.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Харри Магуайр. Этот успех не позволил "клинкам" покинуть последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" оказалась сильнее "Райо Вальекано" в матче 1/8 финала Кубка Испании.